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Общество

В Пскове парки и места выгула животных планируется оборудовать урнами для экскрементов

14 апреля 2021 года, 14:39

В Пскове парки и места выгула животных планируется оборудовать урнами для экскрементов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

Глава региона отметил, что в Москве стоят антивандальные контейнеры с мешочками. Мешочки можно выдернуть, сделать все, что положено, выкинуть в урну и «каждый день со своей собакой выходить гулять в чистый двор».

«Постараемся в ближайшее время несколько парков и мест, где с питомцами гуляют, оборудовать такими урнами и призвать людей, чтоб все это соблюдалось. Обкатаем, и потом будем рекомендовать такие урны другими городам и населенным пунктам Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.

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