Михаил Ведерников: Псковское облсобрание после выборов обновится на 40%

Псковское областное Собрание по итогам выборов в сентябре 2021 года обновится на 40%. Такой прогноз дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

Причем, по его словам, обновление будет касаться не только депутатов от «Единой России». «Я знаю, что и другие партии несколько меняют перечень кандидатов», - отметил он.

Что касается уменьшения количества депутатов в новом созыве, глава региона напомнил, что это было его предложение. «Не скрою: считаю, что 26 депутатов - вполне рабочий орган. 26 депутатов хватит. Это будет более предметная работа и внутри депутатского корпуса, и во взаимодействии с администрацией», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор поблагодарил действующий состав Собрания. «Мы очень предметно, активно и плотно работаем по многим направлениям», - сказал он.

Кроме того, Михаил Ведерников предположил, что будут изменения по кандидатам от «Единой России» в Госдуму. «Александр Козловский будет кандидатом в Госдуму от «Единой России». Что касается списка — кандидат, очевидно, будет другой», - сказал он.