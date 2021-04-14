Рассматривается возможность полетов из Пскова в Минск. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По его словам, руководство компании «Скол», в парке которого имеются небольшие моторные самолеты, намерено летать в Минск в контексте договоренностей с президентом Республики. «Пока эта опция запрещена. Но на прошлой неделе мы показали минус 23 процента по ежесуточной заболеваемости. Если динамика будет повышаться, я буду просить согласовать нам этот маршрут», - отметил глава региона.