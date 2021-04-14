Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Безопасность

Экспансии со стороны автомобилистов на пешеходов нет - Ведерников

14 апреля 2021 года, 13:08

Экспансии со стороны автомобилистов на пешеходов нет. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в новом медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, все решения о том, убирать пешеходный переход или оставить, принимаются на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

- Судя по тому, что в мой Инстаграм по этой теме жалоб не поступает, все сделано правильно, - отметил он.

Губернатор также отметил, что он обратил внимание на то, что за последние три года количество ДТП снизилось, что подтверждает тот факт, что комиссия работает правильно.

Кроме того, Михаил Ведерников высказался за создание пешеходных улиц. Например, были идеи по поводу превращения ул. Пушкина в пешеходную.

- Пусть инициативная группа граждан выходит с таким проектом, - сказал он. - Я только «за». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове парки и места выгула животных планируется оборудовать урнами для экскрементов
Михаил Ведерников: Псковское облсобрание после выборов обновится на 40%
Вопрос с очередями на прививку от коронавируса в Псковской области решен
Рассматривается возможность полетов из Пскова в Минск
Михаил Ведерников: ПАИ разместило название на фасаде по новым требованиям
Еще около двух месяцев будут высокие цифры по смертности от ковида в Псковской области
Михаил Ведерников о концерте в Ледовом дворце: Организаторы должны учитывать противовирусные ограничения
Ведется работа над документацией по рекультивации Порховского полигона
В Пскове появится речной трамвайчик с панорамными стеклами

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?