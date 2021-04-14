Экспансии со стороны автомобилистов на пешеходов нет - Ведерников

Экспансии со стороны автомобилистов на пешеходов нет. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в новом медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, все решения о том, убирать пешеходный переход или оставить, принимаются на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

- Судя по тому, что в мой Инстаграм по этой теме жалоб не поступает, все сделано правильно, - отметил он.

Губернатор также отметил, что он обратил внимание на то, что за последние три года количество ДТП снизилось, что подтверждает тот факт, что комиссия работает правильно.

Кроме того, Михаил Ведерников высказался за создание пешеходных улиц. Например, были идеи по поводу превращения ул. Пушкина в пешеходную.

- Пусть инициативная группа граждан выходит с таким проектом, - сказал он. - Я только «за».