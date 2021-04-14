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Общество

Михаил Ведерников: ПАИ разместило название на фасаде по новым требованиям

14 апреля 2021 года, 13:00

Псковское агентство информации разместило название на фасаде по новым требованиям. Это заметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ, комментируя работу по внедрению дизайн-кода в Пскове.

По его словам, эта работа активно ведется в Пскове. «Результат будет. До конца лета надо все привести в порядок. Дальше будут выданы предписания. Если они это не сделают, то вывески будут демонтированы», - рассказал Михаил Ведерников.

Что касается новых учреждений и торговых точек, по словам главы региона, они делают вывески уже по новым стандартам. «Вид совершенно другой», - отметил он.

Также глава региона сообщил, что активно к этой работе подключается Псковский район.

«Нормативная база будет передана в другие районы. И мы будем смотреть, насколько оперативно эта работа проходит», - заметил Михаил Ведерников.

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