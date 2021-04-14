Еще около двух месяцев будут высокие цифры по смертности от ковида в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в новом медиацентре Псковского агентства информации.

- Я понимаю и разделяю усталость людей и желание вернуться к обычному образу жизни, - сказал он. - Но посмотрите, что сейчас с в Турции происходит. Это результаты того, как власть не смогла выбрать между сохранением благополучной эпидемиологической ситуации и экономикой. Мы внимательно относимся к возможностям снять ограничения.

Он отметил, что впереди выпускные в детских садах. Много обращений от родителей по этому поводу.

-Я пообещал, что найдем способ, чтобы можно было родителей пригласить и мы работаем над тем, как это сделать. А что касается смертности, то, наверное, еще месяца два будут высокие цифры по этому показателю.

Напомним, что в новом медиацентре Псковского агентства информации проходит большая ежегодная пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона отвечает на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.

Прямая трансляция пресс-конференции идет на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «Вконтакте». Текстовая трансляция ведется в Telegram-канале «Псковские новости».