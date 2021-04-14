Михаил Ведерников о концерте в Ледовом дворце: Организаторы должны учитывать противовирусные ограничения

«Что касается концерта данной артистки, к ней вопросов нет. Артисты ездят на гастроли и зарабатывают этим на жизнь. Но организаторы должны учитывать противовирусные ограничения», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ ситуацию с нарушениями на концерте Клавы Кокки в Ледовом дворце.

Он также напомнил, что после концерта Клава Кокка сама заболела. «Надеюсь, что это не коронавирус. Хочу пожелать ей выздоровления. Но это сигнал, что такие выступления просто так не проходят», - сказал глава региона.

Что касается увольнения руководителя Ледового дворца, то, по словам главы региона, служебная проверка еще не кончилась, и не факт, что она бы завершилась отстранением от должности. «Но Иван Штылин поступил по-мужски. И принес заявление», - пояснил Михаил Ведерников.

Также он отметил, что претензии к организаторам были не в количестве зрителей. «Вопрос в том, что организаторам было предписание, чтобы люди были в средствах защиты и рассажены на расстоянии друг от друга, как в театре», - пояснил Михаил Ведерников.