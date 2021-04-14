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Общество / Экология

Ведется работа над документацией по рекультивации Порховского полигона

14 апреля 2021 года, 12:37

Начата работа над документацией по рекультивации Порховского полигона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в новом медиацентре Псковского агентства информации.

- Мы может спекулировать на том, что Псковская область - зеленая зона сколько угодно, но это не так, - отметил он. - У нас есть проблемы с пестицидами, есть проблемы с помойками, и сейчас начата работа над документацией по рекультивации Порховского полигона.

По его словам, к 2024 году регион будет обязан соответствовать всем требованиям, прописанным в нацпроекте по утилизации мусора.

- Сделать это позволит только новый полигон, которого в Псковской области нет. Мы по этому пути двигается и как только решение будет принято, все остальные свалки будут закрыты. 

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