В Пскове появится речной трамвайчик с панорамными стеклами

В следующем году в Пскове появится речной трамвайчик. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По его словам, для этого будет заключено лизинговое соглашение. «Появится очень красивый речной трамвайчик с панорамными стеклами. Он будет соединять все туристические точки», - отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников напомнил, что два пассажирских судна будут ходить на Талабы. «Мы ведем переговоры с Минприродой, чтобы углубить русло реки и озера, чтобы судам можно ходить», - сообщил он.