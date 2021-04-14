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Общество

В Пскове появится речной трамвайчик с панорамными стеклами

14 апреля 2021 года, 12:35

В следующем году в Пскове появится речной трамвайчик. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По его словам, для этого будет заключено лизинговое соглашение. «Появится очень красивый речной трамвайчик с панорамными стеклами. Он будет соединять все туристические точки», - отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников напомнил, что два пассажирских судна будут ходить на Талабы. «Мы ведем переговоры с Минприродой, чтобы углубить русло реки и озера, чтобы судам можно ходить», - сообщил он. 

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