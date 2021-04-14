Дорогу на Самолву планируется привести в порядок. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

«Мы, безусловно, приведем ее в порядок, заменим асфальтовое покрытие в населенных пунктах, через которые эта дорога проходит. Остальное можно гредировать», - сказал он.

По словам главы региона, строительство асфальтовой дороги на Самолву обойдется почти в 2 млн рублей. «Нам есть куда эти деньги потратить», - заметил он.

Тем не менее, регион работает с Минтрансом, чтобы эту дорогу привести в порядок.

Также Михаил Ведерников сообщил, что будет подготовлено несколько вариантов, как благоустроить берег. «Люди сами предложат тот вариант, который понравится. И мы приведем берег в порядок», - отметил глава региона.