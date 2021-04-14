Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дорогу на Самолву планируется привести в порядок

14 апреля 2021 года, 12:30

Дорогу на Самолву планируется привести в порядок. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

«Мы, безусловно, приведем ее в порядок, заменим асфальтовое покрытие в населенных пунктах, через которые эта дорога проходит. Остальное можно гредировать», - сказал он.

По словам главы региона, строительство асфальтовой дороги на Самолву обойдется почти в 2 млн рублей. «Нам есть куда эти деньги потратить», - заметил он.

Тем не менее, регион работает с Минтрансом, чтобы эту дорогу привести в порядок.

Также Михаил Ведерников сообщил, что будет подготовлено несколько вариантов, как благоустроить берег. «Люди сами предложат тот вариант, который понравится. И мы приведем берег в порядок», - отметил глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове парки и места выгула животных планируется оборудовать урнами для экскрементов
Михаил Ведерников: Псковское облсобрание после выборов обновится на 40%
Вопрос с очередями на прививку от коронавируса в Псковской области решен
Рассматривается возможность полетов из Пскова в Минск
Экспансии со стороны автомобилистов на пешеходов нет - Ведерников
Михаил Ведерников: ПАИ разместило название на фасаде по новым требованиям
Еще около двух месяцев будут высокие цифры по смертности от ковида в Псковской области
Михаил Ведерников о концерте в Ледовом дворце: Организаторы должны учитывать противовирусные ограничения
Ведется работа над документацией по рекультивации Порховского полигона

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?