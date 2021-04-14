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Культура / Наследие

Работы в Снетогорском монастыре завершатся в этом году

14 апреля 2021 года, 12:25

Работы в Снетогорском монастыре завершатся в этом году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в новом медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, деньги выделены ( 12 млн рублей), работы ведутся.

Она также отметил, что сегодня 44 объекта культурного наследия находятся в работе у АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове», в том числе и объекты из списка в Юнеско.

-Проблема — ни на один объект нет нормальной исходной и проектно-сметной документации, - отметил он. - До конца года эта работа будет проводится.

Напомним, что в новом медиацентре Псковского агентства информации проходит большая ежегодная пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона отвечает на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.

Прямая трансляция пресс-конференции идет на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «Вконтакте». Текстовая трансляция ведется в Telegram-канале «Псковские новости».

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