Коронавирус унес жизни еще трех жителей Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее число жертв этого заболевания достигло 289.

Всего с начала пандемии зафиксировано 35 тыс. 257 случаев заражения коронавирусом. В частности, 13 апреля подтвердилось 51 подозрение на COVID-19.

Выздоровели от этого заболевания 24 тыс. 472 человека. За минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 47 пациентов.

Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил, что ограничительные меры по коронавирусу планируется продлить без изменений до 30 апреля.