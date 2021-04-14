Путин: В координационный центр Правительства РФ должна поступать из регионов объективная информация

Информация о проблемах россиян в регионах, поступающая в координационный центр Правительства РФ, должна быть объективной, сообщил президент России Владимир Путин во время посещения координационного центра в Москве. Об этом передает ТАСС.

«Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», - подчеркнул Путин.

По его словам, координационный центр кабмина дает возможность оперативно реагировать на происходящие события. Это «современный инструмент управления», который призван получать обратную связь и корректировать действия Правительства.

Владимир Путин отметил, что наиболее важная информация должна поступать в соответствующие информационные блоки, чтобы ее использовали для организации работы и принятия решений.

«Надеюсь, что так и будет организована работа в целом <…> по важнейшим направлениям развития страны», - отметил президент.

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что Правительство России так и работает. Данные, по его словам, поступают через портал госуслуг, а также через центры управления регионами.

«То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением на сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие управленческие решения», - заключил председатель Правительства.