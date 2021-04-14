В Пскове ведется подготовка к ремонту негарантийных дорог

В Пскове ведется подготовка к ремонту городских дорог, не находящихся на гарантийном обслуживании, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.
Повреждения асфальтового покрытия будут устраняться инъекционным методом, отметил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий в ходе рабочего выезда главы администрации Пскова Александра Братчикова.
Фото пресс-службы администрации города
Также участники рабочего выезда оценили уборку улиц Шестака, Достовалова, Яна Райниса, Свердлова и Кузнецкой. Глава администрации города указал на недостаточную очистку лотковых зон на улицах Яна Райниса, Свердлова и Кузнецкой и поручил подрядчикам убрать мусор и старые листья до конца недели.
Уборка территорий Министерства обороны РФ еще обсуждается с представителями ведомства.
В целом Александр Братчиков остался удовлетворен работой подрядчиков по приведению города в нормативный вид после зимы. «Замечания учитываются, но работы еще очень много», - подчеркнул он.