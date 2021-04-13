Лже-волонтеры украли деньги и золото у псковской пенсионерки

В Пскове 11 апреля две злоумышленницы под видом волонтеров совершили кражу в квартире женщины 1936 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомки рассказали пенсионерке, что в условиях пандемии коронавируса оказывают помощь пожилым людям и доставляют им продукты. Оказавшись у нее в квартире, они предложили проверить на подлинность имеющиеся у пожилой женщины пятитысячные купюры. После их ухода она обнаружила, что пропали 79 тысяч рублей, золотые кольцо и серьги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о мошенницах или пострадал в результате их противоправных действий обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.