Проекты по производству фанеры и биоугля одобрил экспертный совет «Моглино»

Два инвестиционных проекта были одобрены 13 апреля на заседании экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект ООО «ЛЕСПРОМ» предполагает строительство фанерного завода по производству широкоформатных ламинированных плит из древесины лиственных и хвойных пород, которую планируется добывать в Псковской, Смоленской и Новгородской областях.

Мощность производства будет достигать 60 тысяч кубометров готовой продукции в год. На предприятии будет создано до 90 рабочих мест.

Проект ООО «ФИНЭКО «Голдстрит» направлен на переработку отходов животного, растительного и минерального происхождения в биоуголь. Общий объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей.

Участники экспертного совета также одобрили бизнес-план псковского завода «Титан-Полимер». В проект по созданию комплекса по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок внесены изменения относительно объемов инвестиций и сроков реализации. Начало эксплуатационной фазы первого этапа запланирован на 4 квартал 2021 года, второго этапа — на 3 квартал 2024 года. Объем инвестиций увеличен с 13 миллиардов рублей до 19,4.