Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Инвестиции

Проекты по производству фанеры и биоугля одобрил экспертный совет «Моглино»

13 апреля 2021 года, 19:39

Два инвестиционных проекта были одобрены 13 апреля на заседании экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проекты по производству фанеры и биоугля одобрил экспертный совет «Моглино»

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Проект ООО «ЛЕСПРОМ» предполагает строительство фанерного завода по производству широкоформатных ламинированных плит из древесины лиственных и хвойных пород, которую планируется добывать в Псковской, Смоленской и Новгородской областях.

Мощность производства будет достигать 60 тысяч кубометров готовой продукции в год. На предприятии будет создано до 90 рабочих мест.

Проект ООО «ФИНЭКО «Голдстрит» направлен на переработку отходов животного, растительного и минерального происхождения в биоуголь. Общий объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей.

Участники экспертного совета также одобрили бизнес-план псковского завода «Титан-Полимер». В проект по созданию комплекса по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок внесены изменения относительно объемов инвестиций и сроков реализации. Начало эксплуатационной фазы первого этапа запланирован на 4 квартал 2021 года, второго этапа — на 3 квартал 2024 года. Объем инвестиций увеличен с 13 миллиардов рублей до 19,4.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

14 апреля Михаил Ведерников ответит на вопросы псковских СМИ
Сочинения четырёх псковских школьников вошли в сборник «Я — гражданин России!»
Туроператоры уверены, что у отдыхающих в Турции псковичей проблем с возвращением не возникнет
Мужчина погиб под колёсами своего КАМАЗа в Дно
Вылет резервного борта из Калининграда в Псков назначен на восемь вечера
Благоустройство сквера началось на площади Ленина в Пскове
В Псковской области организованы учения по прохождению паводка
Отопительный сезон в Пскове до конца апреля завершать не планируется
В нескольких районах Псковской области планируется провести парад Победы

Комментарии

Авторизация
No comments
«Осторожно, Турция закрывается»

Экономика / Туризм
13 апреля 17:08

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?
Ближе к звездам

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 марта 15:45

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить
На взлёт

Экономика
26 марта 09:46

На взлёт

Нинель Салагаева рассказала о будущем псковского аэропорта