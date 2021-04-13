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Общество

14 апреля Михаил Ведерников ответит на вопросы псковских СМИ

13 апреля 2021 года, 19:15

14 апреля в 12:00 состоится большая ежегодная пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мероприятие пройдет в новом Медиацентре Псковского агентства информации, сообщили «Псковской правде» в редакции ПАИ.

14 апреля Михаил Ведерников ответит на вопросы псковских СМИ
Губернатор ответит на самые острые и актуальные вопросы журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.

Прямая трансляция пресс-конференции будет идти на сайте ПАИ, в Youtube-канале, а также в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Текстовая трансляция будет вестись в Telegram-канале «Псковские новости».

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