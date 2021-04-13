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Общество / Образование

Сочинения четырёх псковских школьников вошли в сборник «Я — гражданин России!»

13 апреля 2021 года, 17:56

Сочинения четырёх школьников из Псковской области вошли в сборник «Я — гражданин России!». Он был составлен по итогам одноимённого четвёртого межрегионального конкурса сочинений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Сочинения четырёх псковских школьников вошли в сборник «Я — гражданин России!»

В частности, в издание включены работы Дмитрия Бычкова из Борковской школы - филиала Пореченской средней школы имени К. С. Заслонова в Великолукском районе, Артема Борисова из Великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской, Любови Данилиной из Белорусской средней школы - филиала Гавровской средней общеобразовательной школы в Пыталовском районе и Яны Алексеевой из Псковского кооперативного техникума.

Межрегиональный конкурс сочинений «Я — гражданин России!» проходил на Северо-Западне России. В нём участвовал более 200 тыс. человек. В финал вышли 211 работ, из которых были отобраны 44 лучших — по одной в каждой возрастной категории в каждом регионе округа.

В итогу в книгу вошли 47 сочинений. В электронном виде сборник размещён на информационном портале Стратегического партнерства.

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