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Общество

Туроператоры уверены, что у отдыхающих в Турции псковичей проблем с возвращением не возникнет

13 апреля 2021 года, 17:46

Отдыхающие в Турции псковичи смогут вернуться домой, как и планировалось – в конце отпуска, сообщила «Псковской правде» директор турагентства «Отдых круглый год» Татьяна Калинина.

Туроператоры уверены, что у отдыхающих в Турции псковичей проблем с возвращением не возникнет

Фото Дарьи Хватковой

По ее словам, псковичи на отдых в Турции не жаловались. Просьб о досрочном возвращении домой также не было. Однако, если такие поступят, то туроператор поменяет авиарейс на более ранний, подчеркнула Калинина.

«Тех, кто находится в Турции, будут планово вывозить спецбортами, поэтому, я думаю, что люди не останутся и не будет проблем», - добавила президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова.

Она уверена, что Псковская область находится в более-менее спокойное положение, потому что псковских туристов в Турции не очень много.

Подранее о том, как отразилась на псковичах приостановка пролётов в Турцию и что делать тем, кто успел купить путёвку - читайте здесь>>>

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