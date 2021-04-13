Вылет резервного борта из Калининграда в Псков назначен на восемь вечера

Вылет резервного борта из Калининграда в Псков 13 апреля назначен на 20:00, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на генерального директора псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова.

Авиарейс задерживается уже более чем на семь с половиной часов - воздушное судно должно было покинут аэропорт отправления 13 апреля в 9:30.

Планируется, что резервный самолёт прибудет в Псков в 21:00, а уже в 21:45 он отправится в Минеральные Воды, добавил Тарасов.