Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Вылет резервного борта из Калининграда в Псков назначен на восемь вечера

13 апреля 2021 года, 16:58

Вылет резервного борта из Калининграда в Псков 13 апреля назначен на 20:00, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на генерального директора псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова.

Авиарейс задерживается уже более чем на семь с половиной часов - воздушное судно должно было покинут аэропорт отправления 13 апреля в 9:30.

Планируется, что резервный самолёт прибудет в Псков в 21:00, а уже в 21:45 он  отправится в Минеральные Воды, добавил Тарасов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проекты по производству фанеры и биоугля одобрил экспертный совет «Моглино»
14 апреля Михаил Ведерников ответит на вопросы псковских СМИ
Сочинения четырёх псковских школьников вошли в сборник «Я — гражданин России!»
Туроператоры уверены, что у отдыхающих в Турции псковичей проблем с возвращением не возникнет
Мужчина погиб под колёсами своего КАМАЗа в Дно
Благоустройство сквера началось на площади Ленина в Пскове
В Псковской области организованы учения по прохождению паводка
Отопительный сезон в Пскове до конца апреля завершать не планируется
В нескольких районах Псковской области планируется провести парад Победы

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?