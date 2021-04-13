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Общество

Благоустройство сквера началось на площади Ленина в Пскове

13 апреля 2021 года, 15:53

В Пскове на площади Ленина начались работы по благоустройству сквера. Они проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Благоустройство сквера началось на площади Ленина в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

Подрядчиком на этом объекте выступает ООО «Стройрегион». Специалистам компании предстоит провести демонтажные работы, организовать уличное освещение, выполнить вертикальную планировку, уложить тротуарную плитку, которая будет разноцветной.

Благоустройство сквера началось на площади Ленина в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

Также в сквере высадят порядка 150 деревьев и кустарников - японскую спирею, сирень, остролистный клен и клен Гиннала, шершавый вяз, мелколистную липу, блестящий кизильник и колючую голубую ель. В сквере также появятся малые архитектурные формы - велопарковки, вазоны, скамейки и 53 новых светильника.

Общая стоимость работ составляет 27 млн рублей. Завершить благоустройство должны к 31 июля.

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