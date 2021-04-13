Благоустройство сквера началось на площади Ленина в Пскове

В Пскове на площади Ленина начались работы по благоустройству сквера. Они проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
В Пскове на площади Ленина начались работы по благоустройству сквера. Они проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Подрядчиком на этом объекте выступает ООО «Стройрегион». Специалистам компании предстоит провести демонтажные работы, организовать уличное освещение, выполнить вертикальную планировку, уложить тротуарную плитку, которая будет разноцветной.
Также в сквере высадят порядка 150 деревьев и кустарников - японскую спирею, сирень, остролистный клен и клен Гиннала, шершавый вяз, мелколистную липу, блестящий кизильник и колючую голубую ель. В сквере также появятся малые архитектурные формы - велопарковки, вазоны, скамейки и 53 новых светильника.
Общая стоимость работ составляет 27 млн рублей. Завершить благоустройство должны к 31 июля.