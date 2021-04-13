В Псковской области организованы учения по прохождению паводка

Псковская область участвует в масштабных всероссийских командно-штабных учениях, которые проводятся по поручению президента России Владимира Путина. Об этом «Псковской правде» в пресс-служба администрации региона.

Целью учений является отработка вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, ликвидации ЧС техногенного характера.

Мероприятие организовано в три этапа, на первом из которых, прорабатываются оповещение и сбор руководящего состава, организация информирования населения. В этой связи на базе главного управления МЧС развернут оперативный штаб, в режим готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон приведены региональное ГУ МЧС и Псковская областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Также состоялись смотры готовности оперативной группы ГУ МЧС России в составе подвижного пункта управления и аэромобильной группировки.

На втором этапе будут на практике отработаны мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на третьем этапе - по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров.

В рамках учений также особое внимание уделяется соблюдение требований безопасности, введённых в связи см распространением коронавируса.

Мероприятия продлятся до 15 апреля.