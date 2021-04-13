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Общество / Коммуналка

Отопительный сезон в Пскове до конца апреля завершать не планируется

13 апреля 2021 года, 13:12

Отопительный сезон в Пскове до конца апреля завершать не планируется. Об этом сообщил «Псковской правде» начальник Управления городского хозяйства администрации города Николай Баринов.

Отопительный сезон в Пскове до конца апреля завершать не планируется

Он отметил, что по нормативам, отключать отопление можно, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов. «Пока такого прогноза нет. 22 апреля днём, например, обещают 9 градусов, а ночью — 4», - пояснил Николай Баринов.

По его словам, для теплосетей технически сложно сначала отключить отопление, а затем его снова запускать при похолодании. «Проще подтапливать до наступления стабильно тёплой погоды», - сказал начальник УГХ.

При этом он добавил, что школы, детские сады, больницы и другие социально значимые объекты будут отключены в последнюю очередь.

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