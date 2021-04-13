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Общество

В нескольких районах Псковской области планируется провести парад Победы

13 апреля 2021 года, 13:03

В Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных есть возможность проведения парада Победы 9 мая. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в ходе оргкомитета «Победа», передает Псковское агентство информации.

В нескольких районах Псковской области планируется провести парад Победы

Фото Псковского агентства информации

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом по сравнению с прошлым годом изменилась в лучшую сторону. В частности, это произошло благодаря действующим ограничениям и массовой вакцинации.

Поэтому, несмотря на высокую динамику распространения заболевания, Михаил Ведерников допускает возможность проведения безопасных вариантов основных памятных событий, кроме «Бессмертного полка» и очных встреч с ветеранами – они остаются под вопросом.

Михаил Ведерников также сообщил, что из-за капитального ремонта Октябрьского проспекта в Пскове парад Победы планируется провести на улице Кузнецкой, у Могилы Неизвестного Солдата и на площади Победы. 

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