В нескольких районах Псковской области планируется провести парад Победы

В Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных есть возможность проведения парада Победы 9 мая. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в ходе оргкомитета «Победа», передает Псковское агентство информации.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом по сравнению с прошлым годом изменилась в лучшую сторону. В частности, это произошло благодаря действующим ограничениям и массовой вакцинации.

Поэтому, несмотря на высокую динамику распространения заболевания, Михаил Ведерников допускает возможность проведения безопасных вариантов основных памятных событий, кроме «Бессмертного полка» и очных встреч с ветеранами – они остаются под вопросом.

Михаил Ведерников также сообщил, что из-за капитального ремонта Октябрьского проспекта в Пскове парад Победы планируется провести на улице Кузнецкой, у Могилы Неизвестного Солдата и на площади Победы.