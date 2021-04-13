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Общество

Двух градусов не хватило для нового температурного рекорда в Пскове

13 апреля 2021 года, 12:00

12 апреля Псков не смог побить температурный рекорд 1989 года, сообщила «Псковской правде» руководитель псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Не хватило 1,9 градуса.

Двух градусов не хватило для нового температурного рекорда в Пскове

Максимальная температура, зарегистрированная в этот день, составила 22,9 градусов тепла. Вчера воздух прогрелся до 21 градуса.

По словам Талы Нещадимовой, 12 апреля максимальную температуру зафиксировали в Пскове, в остальных районах было холоднее.  

Руководитель псковского гидрометцентра отметила, что аномальное тепло пришло с юго-запада, однако, скоро ветер изменится на северные направления, а затем будет поворачивать на юго-восток, юг. Соответственно, 14 апреля температура снова вернется к климатической норме: дневной прогрев не будут превышать +10°C.

Повышение температуры прогнозируется к выходным – 17-18 апреля в Псковской области ожидается 12-17 градусов.

«Постепенно будет происходить нагрев воздушной массы и дневные температуры будут до 12-17 градусов. Это на фоне северного, северно-восточного ветра, но все равно будет тепло, особенно при затишье. Такая погода продержится 5-7 дней», - отметила Тала Нещадимова и добавила, что осадков не прогнозируется.

Ночи, по прогнозам, будут холодные, как и должно быть в апреле: 0, +2, +5, +7. 

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