Причал в деревне Большая Толба готовится к сезону навигации на Псковском озере

Причал в деревне Большая Толба Псковского района готовится к сезону навигации, сообщает Информационный центр «Талабы» в своем Instagram-аккаунте.

«Местные капитаны уже во всю наводят лоск на катера и лодки: в ожидании спуска на воду проверяют оборудование и подновляют краску», - говорится в сообщении.

Однако, отправляться на Талабские острова на катере еще рано: устье реки Толбы еще скованно льдом, а в озере плавают крупные льдины. Только после полного освобождения вод от ледяного покрова можно будет безопасно добраться до островов.

«Ждем северный ветер, который выгонит лед из устья», - заключили в информационном центре.