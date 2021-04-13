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Общество

Причал в деревне Большая Толба готовится к сезону навигации на Псковском озере

13 апреля 2021 года, 11:07

Причал в деревне Большая Толба Псковского района готовится к сезону навигации, сообщает Информационный центр «Талабы» в своем Instagram-аккаунте.

Причал в деревне Большая Толба готовится к сезону навигации на Псковском озере

Фото из Instagram-аккаунта Информационного центра «Талабы»

«Местные капитаны уже во всю наводят лоск на катера и лодки: в ожидании спуска на воду проверяют оборудование и подновляют краску», - говорится в сообщении.

Однако, отправляться на Талабские острова на катере еще рано: устье реки Толбы еще скованно льдом, а в озере плавают крупные льдины. Только после полного освобождения вод от ледяного покрова можно будет безопасно добраться до островов.

«Ждем северный ветер, который выгонит лед из устья», - заключили в информационном центре.  

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