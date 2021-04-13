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Общество

14 апреля музей-заповедник «Изборск» будет закрыт по техническим причинам

13 апреля 2021 года, 10:58

14 апреля все объекты музея-заповедника «Изборск», кроме крепости, будут закрыты из-за планового отключения электроэнергии. Об этом пресс-служба музея сообщила в своем Instagram-аккаунте.

14 апреля музей-заповедник «Изборск» будет закрыт по техническим причинам

В частности, 14 апреля будут закрыты все музейные объекты, кафе, гостевой дом и сувенирная лавка.

В Изборскую крепость можно попасть со стороны Никольского захаба. Оплата наличными или по счету. «Приносим извинения за временные неудобства», - добавили сотрудники музея. 

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