14 апреля музей-заповедник «Изборск» будет закрыт по техническим причинам

14 апреля все объекты музея-заповедника «Изборск», кроме крепости, будут закрыты из-за планового отключения электроэнергии. Об этом пресс-служба музея сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В частности, 14 апреля будут закрыты все музейные объекты, кафе, гостевой дом и сувенирная лавка.

В Изборскую крепость можно попасть со стороны Никольского захаба. Оплата наличными или по счету. «Приносим извинения за временные неудобства», - добавили сотрудники музея.