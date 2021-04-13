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Общество / Здоровье

59 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

13 апреля 2021 года, 09:37

59 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 12 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

59 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Великих Луках (всего 6 тыс. 42) заболели 19 человек, в Пскове (всего 12 тыс. 671) – 17. По три случая коронавируса диагностировали в Псковском (всего 2 тыс. 930), Новосокольническом (всего 928) и Усвятском (всего 172) районах, по два – в Островском (всего 1 тыс. 799), Невельском (всего 1 тыс. 396), Порховском (всего 1 тыс. 122), Великолукском (всего 801), Печорском (всего 684) и Гдовском (всего 501). Всего по одному инфицированному зафиксировали в Себежском (всего 555) и Куньинском (всего 330) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 35 тыс. 206 случаев СОVID-19. Выздоровели от этого заболевания 24 тыс. 425 человек. Умер – 281. 

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