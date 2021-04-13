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Общество / Здоровье

Почти 22,5 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области

13 апреля 2021 года, 09:23

Почти 22,5 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первую прививку, по его словам, сделали уже более 33,5 тыс. жителей региона.

Почти 22,5 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области

Однако, как ранее сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, вакцина не может вызвать стойкий иммунитет от COVID-19. Со временем эффект заметно уменьшается.

«Здесь мы, видимо, будем в той же ситуации, которая сейчас с гриппом, где иммунитет держится от полугода до года. И не более. Поэтому и прививаться от коронавирусной инфекции придётся ежегодно в обязательном порядке перед наступлением эпидемического сезона так же, как от гриппа», – сказал Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-live 12 апреля.

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