Почти 22,5 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Первую прививку, по его словам, сделали уже более 33,5 тыс. жителей региона.
Почти 22,5 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Первую прививку, по его словам, сделали уже более 33,5 тыс. жителей региона.
Однако, как ранее сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, вакцина не может вызвать стойкий иммунитет от COVID-19. Со временем эффект заметно уменьшается.
«Здесь мы, видимо, будем в той же ситуации, которая сейчас с гриппом, где иммунитет держится от полугода до года. И не более. Поэтому и прививаться от коронавирусной инфекции придётся ежегодно в обязательном порядке перед наступлением эпидемического сезона так же, как от гриппа», – сказал Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-live 12 апреля.