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Общество

Форум «Территория смыслов. Псков» стартовал в Псковской области

12 апреля 2021 года, 22:49

Региональный этап форума «Территория смыслов. Псков» стартовал в Псковской области. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, форум будет работать до 17 апреля.

В мероприятии принимают участие студенты, сотрудники вузов, специалисты по работе с молодежью, представители региональных молодежных объединений, а также делегация молодежи из Республики Беларусь.

На открытии «Территории смыслов» побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона пообщался с участниками молодежного форума и ответил на их вопросы. Так, на вопрос, как попасть в команду губернатора, он ответил, что считает частью своей команды всех, кто занимает активную жизненную позицию.

Кроме насыщенной образовательной программы, участники форума презентуют свои проекты, целью которых стало — за три дня разработать идеи по перезагрузке имиджа Псковской области как территории для молодёжи.

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