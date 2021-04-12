Вера Баданина: Жалоб на нападения на псковичей бездомных животных не поступало

В комитет по ветеринарии Псковской области не поступало жалоб от псковичей о том, что бездомное животное где-то на улице набросилось на человека. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом рассказала руководитель комитета Вера Баданина.

По ее словам, домашние собаки бросаются на улице на людей чаще, чем бездомные. «Быстрее на людей набросится домашнее животное, которое гуляет без владельцев. Оно социализировано, не боится, у него есть, что охранять, оно знает, что у него есть хозяин, который за него заступится. Поэтому, от домашних животных на сегодняшний день больше надо ждать агрессии», – уточнила Вера Баданина.