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Общество

Председателю регионального совета ветеранов вручили медаль «За заслуги перед Псковской областью»

12 апреля 2021 года, 19:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил председателю Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаю Груздову медаль «За заслуги перед Псковской областью», сообщает пресс-служба администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил Николая Груздова с 75-летием, поблагодарил за работу, а также пожелал здоровья и сил для продолжения труда в интересах жителей области.

В свою очередь председатель Псковского областного Совета ветеранов рассказал о деятельности общественной организации в прошлом году. По его словам, большой отклик среди жителей региона получила Всероссийская патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!». Тысячи граждан разместили на своих страничках в соцсетях истории о героях войны своих семей.

Также был рассмотрен план работы общественной организации на 2021 год, в частотности, празднование Дня Победы.

СПРАВКА

Псковский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов создан в 1987 году. Основным направлением деятельности организации является защита гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения. Кроме того, Совет ведет активную военно-патриотическую работу среди молодежи. Николай Груздов возглавляет организацию с 2008 года.

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