Отрицательный тест на COVID-19 обязаны иметь иностранцы, въезжающие в Псковскую область

Иностранцы, въезжающие на территорию Псковской области, обязаны иметь с собой отрицательный тест на COVID-19. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Администрация области приняла решение: прибывающие должны предоставлять результаты контроля на границе или здесь, у нас, проходить обследование», – отметил Александр Нестерук.

По его словам, достаточно большое количество людей из сопредельных государств приезжают в Псковскую область каждый день. «Мы предпринимаем определенные меры, но эта ситуация всё равно может отрицательно сказаться на динамике», – подчеркнул главный санитарный врач.

В частности, приграничное положение может вызвать в регионе новую волну коронавируса. Нестерук напомнил, что в европейских государствах третью волну инфекции вызвал британский штамм.

«У нас в стране пока таких случаев немного – чуть более 100 на всю страну», – заметил гость эфира и добавил, что этому способствует ограничения на выезд за границу.