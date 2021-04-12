По уровню заболеваемости в Псковской области лидируют Плюсский, Дедовичский и Гдовский районы

По уровню заболеваемости коронавирусом в Псковской области лидируют Плюсский, Дедовичский и Гдовский районы, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 12 апреля.

«В лидеры вырвались Плюсский, Дедовичский и Гдовский районы. Они сейчас определяют заболеваемость. Даже в Усвятах на прошлой неделе было 15 случаев. Для такого маленького района это очень много», – отметил Александр Нестерук.

В Пскове, по его словам, уровень заболеваемости превышает среднеобластной совсем немного, а в Великих Луках он и вовсе невысокий. Однако, ситуация может измениться. В частности, эпидситуация в регионе зависит от выездов россиян за границу.

Кроме того, Александр Нестерук не исключил появление третьей волны коронавируса в Псковской области. По его мнению, возможны два сценария развития эпидемиологической ситуации. «При благоприятном сценарии удастся всё-таки, ограничивая выезды граждан, не допустить массового завоза на территории России новых штаммов коронавируса», – отметил Нестерук.

Также распространения самых известных штаммов коронавируса – британского и южноафриканского – удастся избежать с помощью вакцинации и контроля заболевших новыми штаммами вируса, подчеркнул главный санитарный врач. Он напомнил, что британский штамм вызвал третью волну инфекции в европейских государствах. «У нас в стране пока таких случаев немного – чуть более 100 на всю страну», – заключил Нестерук.