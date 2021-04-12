Кому надо самостоятельно снимать показания с электросчетчика, пояснили эксперты

В квитанциях за электричество появилось уведомление о том, что теперь снимать показания счетчика надо самостоятельно. Делать это кинулись все ответственны жители города, не у многих это получилось. «АиФ-Псков» выяснил, кого на самом деле касаются нововведения.

«Я краем уха слышал, что если не подашь показания, то оплату рассчитают по какому-то среднему показателю, а потом и вовсе по нормативу, - говорит Максим. - Поэтому несмотря на то, что счетчики у нас стоят автоматизированные, показания я все же снял и подал».

Что уж там говорить о простых псковичах, если и председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов не с первого раза разобрался, как снять показания с нового прибора учета.

«Два месяца я не мог понять, что и как надо делать, — говорит он. - Звонил в абонентскую службу, чтобы мне разъяснили. Все это время мне приходили квитанции с непонятными суммами, потому что, то я неверно снимал показания, то еще что-нибудь приключалось. Потом, конечно, разобрался».

В Псковэнергосбыте «АиФ-Псков» пояснили, что никаких особых новшеств и нет. Тем, у кого уже давно стоят автоматизированные приборы учета, показания передавать не надо. Те же, кто еще пользуется старыми счетчиками, сообщают показания до тех пор, пока им не установят новые приборы учета.

Подробности в статье «Кто снимает?» в газете «Аргументы и факты. Псков».