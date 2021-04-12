100 тонн семенного картофеля раздаст жителям Псковской области фонд «Земляки»

«Псковская область – сельскохозяйственный регион, у нас очень много приусадебных хозяйств и дач и люди любят сажать картофель. К нам поступило предложение оказать такую помощь, и мы сейчас во все районы направляем семенной картофель», – отметил Александр Козловский.

По его словам, семенной картофель будут раздавать волонтёры. Прежде всего сельскохозяйственной культурой планируется обеспечить ветеранов, многодетные семьи и инвалидов. Однако, обычным дачникам, которые захотят поучаствовать в акции, семенной картофель тоже предоставят, заявил Александр Козловский.

Акцию планируется завершить к 1 мая.

Фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года по инициативе депутата Госдумы Александра Козловского. В настоящее время он работает в Пскове, Великих Луках, а также во всех 24 муниципалитетах области.