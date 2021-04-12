Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

100 тонн семенного картофеля раздаст жителям Псковской области фонд «Земляки»

12 апреля 2021 года, 16:36

Благотворительный фонд «Земляки» раздаст нуждающимся жителям Псковской области порядка 100 тонн семенного картофеля, сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live 12 апреля.

100 тонн семенного картофеля раздаст жителям Псковской области фонд «Земляки»

Фото Псковского агентства информации

«Псковская область – сельскохозяйственный регион, у нас очень много приусадебных хозяйств и дач и люди любят сажать картофель. К нам поступило предложение оказать такую помощь, и мы сейчас во все районы направляем семенной картофель», – отметил Александр Козловский.

По его словам, семенной картофель будут раздавать волонтёры. Прежде всего сельскохозяйственной культурой планируется обеспечить ветеранов, многодетные семьи и инвалидов. Однако, обычным дачникам, которые захотят поучаствовать в акции, семенной картофель тоже предоставят, заявил Александр Козловский.

Акцию планируется завершить к 1 мая.

Фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года по инициативе депутата Госдумы Александра Козловского. В настоящее время он работает в Пскове, Великих Луках, а также во всех 24 муниципалитетах области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По уровню заболеваемости в Псковской области лидируют Плюсский, Дедовичский и Гдовский районы
Кому надо самостоятельно снимать показания с электросчетчика, пояснили эксперты
358 школьников находятся на дистанционном обучении из-за COVID-19 в Псковской области
Александр Козловский: В праймериз «Единой России» участвуют и новые, и старые имена
Эксперты отмечают рост интереса жителей Псковской области к астрономии
Пушкиногорца обвиняют в призывах взорвать телецентр «Останкино»
Фотовыставка «Мы первые!» открылась у Вечного Огня в Пскове
Зачем прорабатывать свои эмоции, рассказала псковский эмотолог
В эфир вышла программа «Ревизорро», снятая в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?
Главное - не позеленеть

Общество / Образование
9 апреля 09:23

Главное - не позеленеть

Школьник из Новоржева рассказал, как выиграл в «Умниках и умницах»