Александр Козловский: В праймериз «Единой России» участвуют и новые, и старые имена

В праймериз «Единой России» участвуют и новые, и старые имена, сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 12 апреля.

Среди новых имен Козловский выделил Владимира Кузя, Николая Теслю. «Но они не новые в регионе… Они хорошо известны, поэтому решили себя попробовать в политике. Появляются новые имена, возвращаются старые: Александр Братчиков тоже планирует участвовать в праймериз, Александр Котов, - подчеркнул гость эфира.

По его словам, список обновился где-то на 30%. Остальные заявления пришли от «тяжеловесов» региональной политики. «Они обязательно должны присутствовать, и нужно использовать их опыт для развития региона. Поэтому у нас есть как новые фамилии, так и уже зарекомендовавшие себя политики», – сказал Александр Козловский.

В настоящее время поступило более 70 заявлений. Потенциальные участники праймериз еще могут присоединиться. Планируется, что цифра кандидатов вырастет до 120.

«То же самое будет у нас происходить и с праймериз в депутаты Государственной Думы. Там заявлений пока не так много, но там и один мандат всего лишь», – добавил депутат.