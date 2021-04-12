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Общество

Эксперты отмечают рост интереса жителей Псковской области к астрономии

12 апреля 2021 года, 15:57

Интерес к астрономии у жителей Псковской области растет, сообщили активисты, основатели областного клуба любителей астрономии «АстроПсков» в ходе встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Эксперты отмечают рост интереса жителей Псковской области к астрономии

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, клуб «АстроПсков» уделяет много внимание практической работе со школьниками. В частности, занятиям по астрономии, робототехнике и авиамоделированию.

Один из проектов партнерской организации «Юный Техник» был отмечен Фондом президентских грантов. Это позволило оснастить «АстроПсков» дополнительным оборудованием для проведения астрономических наблюдений, астрофотографирования и организации мероприятий. Например, на грантовые средства был приобретен мобильный планетарий, который позволяет проводить выездные показы астрономических фильмов.

Эксперты отмечают рост интереса жителей Псковской области к астрономии

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Та работа, которую вы проводите, не только интересна с практической точки зрения, но и привлекает внимание школьников к целому ряду предметов, подталкивает к их изучению, делает его интересным, увлекательным и полезным», — заметил Михаил Ведерникови вручил Благодарственные письма администрации Псковской области Владимиру Колпакову, Петру Митрофанову и Геннадию Комару. Награждение прошло в рамках празднования 60-летия со дня первого полета Юрия Гагарина в космос.

Один из основателей клуба Владимир Колпаков поблагодарил губернатора за внимание и рассказал о мероприятиях, которые запланированы в клубе к памятной дате. Так, с лекцией по астрономии в Псков приедут специалисты из Санкт-Петербурга. Кроме того, организована астровикторина и развернут мобильный планетарий.

Основатели клуба также поделились с губернатором своими планами. Среди них - организация астрономического научно-просветительского мероприятия. Михаил Ведерников оценил перспективы и пожелал любителям астрономии удачи.

Эксперты отмечают рост интереса жителей Псковской области к астрономии

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Еще одну награду получил руководитель народного музея космонавтики Геннадий Комар. Единственный в регионе музей космонавтики находится в Пыталово. В его фонде хранится более 13,5 тыс. экспонатов, среди которых письма летчиков-космонавтов и их родственников, космическое питание, настольные медали и нагрудные знаки, а также детали космических аппаратов и тренировочный костюм космонавта. Экспозиция музея пополняется.

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