Эксперты отмечают рост интереса жителей Псковской области к астрономии

Интерес к астрономии у жителей Псковской области растет, сообщили активисты, основатели областного клуба любителей астрономии «АстроПсков» в ходе встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, клуб «АстроПсков» уделяет много внимание практической работе со школьниками. В частности, занятиям по астрономии, робототехнике и авиамоделированию. Один из проектов партнерской организации «Юный Техник» был отмечен Фондом президентских грантов. Это позволило оснастить «АстроПсков» дополнительным оборудованием для проведения астрономических наблюдений, астрофотографирования и организации мероприятий. Например, на грантовые средства был приобретен мобильный планетарий, который позволяет проводить выездные показы астрономических фильмов.

«Та работа, которую вы проводите, не только интересна с практической точки зрения, но и привлекает внимание школьников к целому ряду предметов, подталкивает к их изучению, делает его интересным, увлекательным и полезным», — заметил Михаил Ведерникови вручил Благодарственные письма администрации Псковской области Владимиру Колпакову, Петру Митрофанову и Геннадию Комару. Награждение прошло в рамках празднования 60-летия со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Один из основателей клуба Владимир Колпаков поблагодарил губернатора за внимание и рассказал о мероприятиях, которые запланированы в клубе к памятной дате. Так, с лекцией по астрономии в Псков приедут специалисты из Санкт-Петербурга. Кроме того, организована астровикторина и развернут мобильный планетарий. Основатели клуба также поделились с губернатором своими планами. Среди них - организация астрономического научно-просветительского мероприятия. Михаил Ведерников оценил перспективы и пожелал любителям астрономии удачи.