Пушкиногорца обвиняют в призывах взорвать телецентр «Останкино»

Жителя Пушкиногорского района обвиняют в хранении оружия, участии в массовых беспорядках и призывах взорвать телецентр «Останкино» в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Пскова.

В январе 2021 года мужчина записал в «ТикТок» несколько видеороликов, в которых призывал бороться с действующей государственной властью. В частности, он рекомендовал своим зрителям участвовать в политической акции в поддержку Алексея Навального и убивать госслужащих, относящихся к силовым структурам. В одном из роликов обвиняемый призывал к экстремистской деятельности, связанной со взрывом телецентра «Останкино» в Москве.

Задержали пушкиногорца в ходе несанкционированного митинга, который прошел в Пскове 31 января. Во время задержания нарушитель оказал сопротивление, в результате которого полицейский получил телесные повреждения не опасные для жизни и здоровья.

После полицейские обыскали жилище обвиняемого и обнаружили незаконно хранящиеся огнестрельное нарезное оружие - ТОЗ-12-01 и патроны к нему.

В отношении 43-летнего жителя Пушкиногорского района заведено уголовное дело по части 3 статьи 212 (призыв к массовым беспорядкам, и участие в них) УК РФ, части 2 статьи 280 (совершение публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности) УК РФ, части 1 статьи 318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) УК РФ, а также части 1 статьи 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.