Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Пушкиногорца обвиняют в призывах взорвать телецентр «Останкино»

12 апреля 2021 года, 14:56

Жителя Пушкиногорского района обвиняют в хранении оружия, участии в массовых беспорядках и призывах взорвать телецентр «Останкино» в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Пскова.

В январе 2021 года мужчина записал в «ТикТок» несколько видеороликов, в которых призывал бороться с действующей государственной властью. В частности, он рекомендовал своим зрителям участвовать в политической акции в поддержку Алексея Навального и убивать госслужащих, относящихся к силовым структурам. В одном из роликов обвиняемый призывал к экстремистской деятельности, связанной со взрывом телецентра «Останкино» в Москве.

Задержали пушкиногорца в ходе несанкционированного митинга, который прошел в Пскове 31 января. Во время задержания нарушитель оказал сопротивление, в результате которого полицейский получил телесные повреждения не опасные для жизни и здоровья.

После полицейские обыскали жилище обвиняемого и обнаружили незаконно хранящиеся огнестрельное нарезное оружие - ТОЗ-12-01 и патроны к нему.

В отношении 43-летнего жителя Пушкиногорского района заведено уголовное дело по части 3 статьи 212 (призыв к массовым беспорядкам, и участие в них) УК РФ, части 2 статьи 280 (совершение публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности) УК РФ, части 1 статьи 318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) УК РФ, а также части 1 статьи 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По уровню заболеваемости в Псковской области лидируют Плюсский, Дедовичский и Гдовский районы
Кому надо самостоятельно снимать показания с электросчетчика, пояснили эксперты
358 школьников находятся на дистанционном обучении из-за COVID-19 в Псковской области
100 тонн семенного картофеля раздаст жителям Псковской области фонд «Земляки»
Александр Козловский: В праймериз «Единой России» участвуют и новые, и старые имена
Эксперты отмечают рост интереса жителей Псковской области к астрономии
Фотовыставка «Мы первые!» открылась у Вечного Огня в Пскове
Зачем прорабатывать свои эмоции, рассказала псковский эмотолог
В эфир вышла программа «Ревизорро», снятая в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района