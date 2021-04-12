Фотовыставка «Мы первые!» открылась у Вечного Огня в Пскове

В честь Дня космонавтики и 60-летия первого полета человека в космос у Вечного Огня в Пскове открылась фотовыставка «Мы первые!». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В честь Дня космонавтики и 60-летия первого полета человека в космос у Вечного Огня в Пскове открылась фотовыставка «Мы первые!». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
На 42-х стендах можно найти информацию о Юрии Гагарине и его полете в космос, о советском конструкторе и основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, о старте космического корабля «Союз ТМ-4» и многом другом.
Кроме того, на стендах располагаются QR-коды, которые помогут псковичам получить еще больше информации о космонавтике. В частности, о планете с названием «Псков».