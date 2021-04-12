Зачем прорабатывать свои эмоции, рассказала псковский эмотолог

Зачем прорабатывать свои эмоции и как побороть страхи, рассказала первый и единственный в Пскове специалист-эмотолог Мария Пономарева в интервью Псковскому агентству информации.

«Эмотолог – не психолог в классическом понимании. Эмотолог работает только с эмоциями – обиды, страхи, чувство вины - и не лезет «в маму-папу», в родовые сценарии», - рассказала Мария Пономарева.

По ее словам, эмотолог работает с эмоциями, которые беспокоят человека здесь и сейчас. «К примеру, клиент рассказывает, что без повода раздражается и злится на всех подряд, всё его бесит, все выводят из себя. А в результате может оказаться, что за гневом скрывается совсем другая, подлинная эмоция, которую он не осознаёт, – например обида или чувство вины. И если добраться до этой сути, проблема с гневом исчезнет», - отметила специалист.

Ранее Мария Пономарева работала тележурналистом, однако ушла из профессии и поступила на курсы эмотологии. Теперь она помогает людям: проводит онлайн-сеансы по всей России. Псковский эмотолог позволяет лучше понять себя, справиться с обидами на близких и со своими страхами не реализоваться в будущем.

Подробнее о том, зачем нужна эмоциональная генуборка и почему к эмотологу не обращаются мужчины, читайте на сайте Псковского агентства информации.