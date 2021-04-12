В эфир вышла программа «Ревизорро», снятая в Пскове

Программа «Ревизорро», съёмки которой проходили в Псковской области в ноябре, вышла в эфир на телеканале «Пятница».

Ревизия кухонь в псковских кафе, барах и ресторанах вызвала у ведущей вопросы. В частности, в заведениях не следят за чистотой, маркировкой и сроком годности продуктов.

А вот хостел Jazz HostelPskov с проверкой справился. «Вы меня своим Jazz-ом просто удивили. Ошарашили даже. Я не ожидала увидеть настолько идеальных хостел. Все ГОСТы соблюдены», - отметила ведущая.