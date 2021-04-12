В эфир вышла программа «Ревизорро», снятая в Пскове

Программа «Ревизорро», съёмки которой проходили в Псковской области в ноябре, вышла в эфир на телеканале «Пятница».
Ведущая Ксения Милас проверила бар «Шведская горка», хостел Jazz HostelPskov, экоотель «Псковская Швейцария», ресторан «Башня», пиццерию «Моя Италия», авторский ночной клуб-бар NATA INN и пекарню «ПанаПончик».
Скриншит программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница»
Ревизия кухонь в псковских кафе, барах и ресторанах вызвала у ведущей вопросы. В частности, в заведениях не следят за чистотой, маркировкой и сроком годности продуктов.
А вот хостел Jazz HostelPskov с проверкой справился. «Вы меня своим Jazz-ом просто удивили. Ошарашили даже. Я не ожидала увидеть настолько идеальных хостел. Все ГОСТы соблюдены», - отметила ведущая.
Скриншит программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница»
Также проверку прошла пекарня «ПанаПончик». Увиденным ведущая осталась довольна. Единственная рекомендация поварам этого заведения: следить за маслом во фритюре и почаще его менять. «Программа «Ревизорро» рекомендует «ПанаПончики» в городе Псков», - резюмировала Ксения Милас в завершение проверки.
Последней точкой, где побывала съёмочная группа, была музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.
Скриншит программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница»
«Спасибо за то, что вы так интересно и подробно рассказали о быте и культуре вашего народа, показали вашу кухню, за то каком вкусный сыр мы приготовили вместе. Я поняла этот рецепт: чтобы кухня была чистая, продукты были свежие, а главное – натуральные, третье – щепотка любви. Мне было очень приятно и комфортно», - сказала ведущая представительнице сето Малле Богачёвой.