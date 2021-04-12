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Происшествия

Материалы о разграблении фашистами магазина в Пскове рассекретили

12 апреля 2021 года, 11:51

Материалы о разграблении фашистами магазина в Пскове рассекретило российское Министерство обороны ко Дню освобождения узников концлагерей. Копии письма на родину с описанием грабежей и мародерства, а также трофейные фотоальбомы опубликованы на сайте Минобороны в специальном разделе «Забвению не подлежит». 

Материалы о разграблении фашистами магазина в Пскове рассекретили

Фото проекта «Забвению не подлежит»

На фото видно, как немецкие солдаты грабят магазин в захваченном Пскове. Карточку красноармейцы нашли в вещах эсэсовеца Курта Вэбера, который погиб в бою на Северо-Западном фронте.

Также среди вещей Курта Вэбера был найден конверт с письмом. «Здесь мы здорово поживились, мне достались два костюма, отрез для мамаши, дюжина чулок для мамаши и Ленхен и еще разное барахло», - писал фашист.

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