Материалы о разграблении фашистами магазина в Пскове рассекретили

Материалы о разграблении фашистами магазина в Пскове рассекретило российское Министерство обороны ко Дню освобождения узников концлагерей. Копии письма на родину с описанием грабежей и мародерства, а также трофейные фотоальбомы опубликованы на сайте Минобороны в специальном разделе «Забвению не подлежит».

На фото видно, как немецкие солдаты грабят магазин в захваченном Пскове. Карточку красноармейцы нашли в вещах эсэсовеца Курта Вэбера, который погиб в бою на Северо-Западном фронте.

Также среди вещей Курта Вэбера был найден конверт с письмом. «Здесь мы здорово поживились, мне достались два костюма, отрез для мамаши, дюжина чулок для мамаши и Ленхен и еще разное барахло», - писал фашист.