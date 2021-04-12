Михаил Ведерников вручил госнаграды бойцам специального назначения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды бойцам специального назначения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды бойцам специального назначения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
«Бойцы специального назначения — гордость Псковской области. Подразделение всегда находится на самых сложных, тяжелых участках, где необходимы исключительная боевая выучка и высочайшее военное мастерство. Мы с уважением и благодарностью относимся к вашей службе и тем задачам, которые вы выполняете ради нашей страны, для защиты ее интересов и защиты каждого ее жителя», — сказал глава региона, приветствуя военнослужащих войсковой части 64044.
По словам Михаила Ведерникова, администрация Псковской области будет оказывать всю необходимую помощь бойцам специального назначения.
Госнаграды получили 15 псковских военнослужащих, которые выполняли специальные задачи за пределами России. По поручению президента Владимира Путина, их наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За отвагу», медалями Суворова и Жукова.
Кроме того, Михаил Ведерников вручил личному составу войсковой части ключи от четырех квадроциклов. «Я уверен, что это даст дополнительные возможности для подготовки военнослужащих», — отметил он.
Командир военного подразделения Константин Бушуев поблагодарил администрацию региона за внимание к военнослужащим, ветеранам и их семьям. Он заверил губернатора, что бригада выполнит любые задачи для защиты Псковской области и страны.
В завершение личный состав части прошел по плацу торжественным маршем.