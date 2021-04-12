Михаил Ведерников вручил госнаграды бойцам специального назначения

«Бойцы специального назначения — гордость Псковской области. Подразделение всегда находится на самых сложных, тяжелых участках, где необходимы исключительная боевая выучка и высочайшее военное мастерство. Мы с уважением и благодарностью относимся к вашей службе и тем задачам, которые вы выполняете ради нашей страны, для защиты ее интересов и защиты каждого ее жителя», — сказал глава региона, приветствуя военнослужащих войсковой части 64044.

По словам Михаила Ведерникова, администрация Псковской области будет оказывать всю необходимую помощь бойцам специального назначения.