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Общество / Здоровье

Более 32 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

12 апреля 2021 года, 10:30

Более 32 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Порядка 22 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от СOVID-19.

Более 32 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

Фото Арсения Тимашова

Глава региона отметил, что организация прививочных пунктов вне медицинских учреждений продолжается. «Формат очень востребован, потому что вакцинироваться можно быстро, без предварительной записи, в порядке живой очереди», - подчеркнул он.

Так, вакцинация уже проходит на втором этаже торгового центра «Империал» в Пскове. По словам Михаила Ведерникова, эта точка обслуживает около ста человек в сутки. 

Второй пункт открылся на этих выходных в ТЦ «Акваполис». Он будет принимать всех желающих привиться ежедневно с 10:00 до 15:00.

«Приходите, делайте прививку, убедите в этой необходимости своих родителей и пожилых родственников, и общими усилиями мы избавимся от ковидных ограничений», - заключил губернатор.

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