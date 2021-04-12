Порядка 22 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от СOVID-19.

Более 32 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что организация прививочных пунктов вне медицинских учреждений продолжается. «Формат очень востребован, потому что вакцинироваться можно быстро, без предварительной записи, в порядке живой очереди», - подчеркнул он.

Так, вакцинация уже проходит на втором этаже торгового центра «Империал» в Пскове. По словам Михаила Ведерникова, эта точка обслуживает около ста человек в сутки.

Второй пункт открылся на этих выходных в ТЦ «Акваполис». Он будет принимать всех желающих привиться ежедневно с 10:00 до 15:00.

«Приходите, делайте прививку, убедите в этой необходимости своих родителей и пожилых родственников, и общими усилиями мы избавимся от ковидных ограничений», - заключил губернатор.