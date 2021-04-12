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Общество / Здоровье

49 новых случаев добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки

12 апреля 2021 года, 09:52

За сутки 11 апреля в ковидстатистику Псковской области добавилось 49 новых случаев, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

49 новых случаев добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 654) выявили 15 заболевших коронавирусом, в Великих Луках (всего 6 тыс. 23) – девять. Четыре человека заразились в Усвятском районе (всего 169). В Псковском (всего 2 тыс. 927), Новосокольническом (всего 925) и Плюсском (всего 557) районах диагностировали по три случая СOVID-19, в Куньинском (всего 329), Пушкиногорском (всего 319) и Пустошкинском (всего 313) - по два. Всего по одному человеку заболели в Невельском (всего 1 тыс. 394), Порховском (всего 1 тыс. 120), Дедовичском (всего 742), Печорском (всего 682), Бежаницком (всего 330) и Новоржевском (всего 306) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 35 тыс. 147 случаев СOVID-19. Выздоровели от этого заболевания 24 тыс. 425 человек.

Коронавирус унес жизни 279 жителей региона. «К сожалению, в статистике смертности +4. Приношу свои глубокие соболезнования их родным и близким. Соблюдайте все противовирусные рекомендации, сейчас много факторов риска», - отметил Михаил Ведерников. 

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