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Политика / Выборы

На выборах главы Порховского района победил Юрий Семенов

12 апреля 2021 года, 09:30

На выборах главы Порховского района победил кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Семенов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Единоросс набрал 58,38% голосов. На втором месте оказался самовыдвиженец Алексей Филиппов, который получил 13,15%, на третьем - представитель КПРФ Александр Сергеев с 9,95%.

Четвёртый результат показал Антон Андреев, выдвинутый ЛДПР, - 7,65% голосов. Представитель «Справедливой России» Игорь Иванов набрал 5,56%, кандидат от «Партии роста» Игорь Романов — 1,82%

Общее число избирателей, принявших участие в выборах главы Порховского района, составило 4 тыс. 626 человек. Явка на выборах составила 27,71%.

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