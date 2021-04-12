На выборах главы Порховского района победил Юрий Семенов

На выборах главы Порховского района победил кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Семенов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Единоросс набрал 58,38% голосов. На втором месте оказался самовыдвиженец Алексей Филиппов, который получил 13,15%, на третьем - представитель КПРФ Александр Сергеев с 9,95%.

Четвёртый результат показал Антон Андреев, выдвинутый ЛДПР, - 7,65% голосов. Представитель «Справедливой России» Игорь Иванов набрал 5,56%, кандидат от «Партии роста» Игорь Романов — 1,82%

Общее число избирателей, принявших участие в выборах главы Порховского района, составило 4 тыс. 626 человек. Явка на выборах составила 27,71%.