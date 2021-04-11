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Политика / Выборы

Анатолий Мультах прокомментировал «негативные вбросы» о выборах в Порховском районе

11 апреля 2021 года, 22:35

Председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению Анатолий Мультах, прокомментировал ход выборов главы Порховского района и опроверг «негативные вбросы».

Как сообщает телеграм-канал «Независимый общественный мониторинг», Анатолий Мультах заявил, что «некоторые заезжие псевдоэксперты пытаются гнать волну и забросать грязью выборы в Псковской области», но «Общественный штаб по наблюдению за выборами оперативно связывается с общественными наблюдателями, перепроверяет появляющиеся негативные вбросы».

«Из последнего псевдотворчества. На участок не впустили избирателя. Проверили. У него повышенная температура. Члены УИК четко исполняли рекомендации Роспотребнадзора», - рассказал глава региональной Общественной палаты.

«Относительно воспрепятствования деятельности оппозиционного журналиста. Выяснили. Если кто препятствовал, то именно он. Мешал работать членам УИК, конфликтовал. Полиция установила этот факт. После чего журналист поостыл и продолжил наблюдать», - прокомментировал Анатолий Мультах другую ситуацию.

«Ещё одна претензия: бюллетени гасили топором. Но закон не предусматривает инструменты для гашения. Главное, никому от этого вреда не было», - добавил он.

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