Михаил Ведерников поручил разобраться с проблемами жителей Гдовского района, поднятыми в программе «Антитревел»

Губернатор Псковской области поручил разобраться с проблемами жителей Гдовского района, поднятыми в программе «Антитревел» ютюб-канала «Редакция». Об этом он заявил в своем традиционном видеообращении к жителям региона.

Ведущие «Антитревэл», «Поля из Деревки» и псковский фотограф Дмитрий Марков побывали на встрече актива деревни Вейно с заместителем главы Гдовского района Вячеславом Беловым. Люди жаловались на плохие дороги, проблемы с освещением, бюрократию. Однако чиновник не смог сказать им ничего конкретного, заявив: «А вы что хотите? Чтобы я вам сказал, что у нас завтра будет счастье?».

«Хочу на этом примере обратить внимание всех, кто работает в органах муниципальной и государственной власти. Все люди от вас ждут участия и активного поиска решений проблем, включенности и соучастия. Иначе зачем тогда мы все нужны?» - прокомментировал эту ситцацию Михаил Ведерников.

По его словам, чиновник должен был рассказать «о ТОСах, с помощью которых можно организовать освещение, как в порховской деревне Подклинье», помочь «оформить заявку на организацию Дома культуры в рамках нацпроектов, как это сделали в палкинском Красино», или же обратиться за поддержкой к региональным властям. «Послушал, развернулся и уехал. Это не работа», - резюмировал губернатор.

«Работать нужно, а не руками разводить. Попрошу своего общественного помощника Ольгу Галахову съездить в Вейно и разобрать вопросы жителей. Проанализируем, посмотрим, чем помочь. По результатам обязательно дам знать», - заявил Михаил Ведерников.