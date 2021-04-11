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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников о ситуации с коронавирусом: Апрель и май – очень сложные и опасные месяцы

11 апреля 2021 года, 21:45

«Пандемия, к сожалению, продолжает оставаться реальной угрозой. Апрель и май в этом плане – очень сложные и опасные месяцы», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем традиционном видеообращении к жителям региона.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Псковской области пока остаётся нестабильной: достаточно сказать, что на минувшей неделе динамика распространения заболевания выросла почти на 20%. В целом в регионе заболеваемость ковидом выше среднероссийской.

«Принципиально важно не расслабляться, не пускать ситуацию на самотёк и делать всё необходимое для замедления распространения заболевания», - напомнил глава региона. По его словам, «текущие погодные условия способствуют распространению всех респираторных заболеваний, и ковид – не исключение». Кроме того, к всплеску заболеваемости могут привести грядущие майские праздники и дачный сезон, во время которого «население Псковской области увеличивается более чем в два раза».

«Маски по-прежнему необходимы каждому, чтобы прерывать цепочки заболеваний», - подчеркнул губернатор. И призвал псковичей: «Наша общая задача – активно продолжать вакцинироваться». 

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